La Selección Sub 20 goleó a Australia y logró la clasificación a los octavos del Mundial de Chile

Deportes01/10/2025
sub

Con goles de Alejo Sarco a los 3' y de Tomás Pérez a los 45', la Selección Argentina Sub 20 goleó 4-1 a Australia por la fecha 2 del Mundial Sub 20 de Chile 2025 y logró la clasificación a los octavos de final del certamen que se desarrolla en Chile. El encuentro se disputa en el Estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso.

El delantero Alejo Sarco marcó el 1-0 para la Selección argentina Sub 20 ante su par de Australia a los 4 minutos de juego.

El gol de Alejo Sarco para el 1-0 de Argentina

En el minuto 36, Australia empataba el partido pero el árbitro a instancias del VAR cobró infracción en ataque.

Minutos después, el defensor Tomás Pérez puso el 2-0 para la Selección argentina Sub 20 sobre su par de Australia a los 45 minutos de juego.

Tomás Pérez marcó el segundo tanto de los pibes frente a Australia

El delantero Daniel Bennie marcó el descuento para la selección de Australia ante su par de Argentina a los 25 minutos del complemento.

El descuento de Australia tras un blooper del arquero argentino

