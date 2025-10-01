La Selección Sub 20 goleó a Australia y logró la clasificación a los octavos del Mundial de Chile

La Selección Sub 20 goleó a Australia y logró la clasificación a los octavos del Mundial de ChileDeportes01/10/2025
Con goles de Alejo Sarco a los 3' y de Tomás Pérez a los 45', la Selección Argentina Sub 20 goleó 4-1 a Australia por la fecha 2 del Mundial Sub 20 de Chile 2025 y logró la clasificación a los octavos de final del certamen que se desarrolla en Chile. El encuentro se disputa en el Estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso.
El delantero Alejo Sarco marcó el 1-0 para la Selección argentina Sub 20 ante su par de Australia a los 4 minutos de juego.
El gol de Alejo Sarco para el 1-0 de Argentina
¡GOL DE ARGENTINA! 🇦🇷
Mirá el #MundialSub20xTelefe
En el minuto 36, Australia empataba el partido pero el árbitro a instancias del VAR cobró infracción en ataque.
Minutos después, el defensor Tomás Pérez puso el 2-0 para la Selección argentina Sub 20 sobre su par de Australia a los 45 minutos de juego.
ESTRENO GOLEADOR de Tomás Pérez con la Selección Argentina Sub-20
El volante del Porto anotó a los 44' para el 2-0 ante Australia en el Mundial

Tomás Pérez marcó el segundo tanto de los pibes frente a Australia
El delantero Daniel Bennie marcó el descuento para la selección de Australia ante su par de Argentina a los 25 minutos del complemento.
El descuento de Australia tras un blooper del arquero argentino
¡GOL DE AUSTRALIA!
Daniel Bennie aprovechó el error de Santino Barbi y convirtió el descuento para poner 2-1 el partido.
A los 48 minutos, Ian Subiabre anotó el tercero tras un desborde de Delgado.