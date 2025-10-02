Enrique tiene 15 años y logró el oro para Salta en lanzamiento de martillo

En Mar del Plata tienen lugar los Juegos Evita 2025, evento deportivo que manifiesta la solidaridad y respeto en el deporte tanto individuales como en equipo.

En esta oportunidad Enrique Guaymas, de tan solo 15 años, logró el oro en lanzamiento de martillo para Salta con un récord personal que llegó a los 54,63 mts.

“Se dio, primer puesto” dijo el adolescente orgulloso de su podio, algo por lo que venia luchando hace dos años quedando en 2024 5° en la categoría.

“Este año quería venir a buscar el podio directamente y se dio”.

Luego de alcanzar el podio, corrió entre lágrimas a fundirse en un abrazo con su equipo, sus amigos y compañeros que comparten con él su sacrificio y disciplina.

Emocionado dedicó su logro a su madre y especialmente a su hermana Luz, a quien agradeció por acompañarlo en este camino: “Luz, te quiero mucho, gracias por siempre acompañarme, siempre quiero que estés conmigo” finalizó.