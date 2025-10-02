Una mujer internada en terapia intensiva murió al incendiar su camilla con un cigarrillo

Una paciente de 55 años, identificada como María Juan, murió en el Hospital Regional de Santiago del Estero tras haber sufrido graves quemaduras luego de encender un cigarrillo mientras estaba internada en la Unidad de Terapia Intensiva.

De acuerdo a la información publicada por Infobae, la mujer residente de Quimilí e integrante de la comunidad romaní, pasó dos días intubada y con asistencia mecánica desde el momento del incidente hasta su fallecimiento

El dramático episodio tuvo lugar el pasado sábado. Según los medios locales, la mujer permanecía en el sector de Cirugía y Terapia Intensiva del nosocomio recuperándose de lesiones que había sufrido tras un accidente de tránsito ocurrido el 22 de agosto, mientras regresaba a su domicilio. Inicialmente, fue atendida en el Hospital Zonal y posteriormente trasladada al centro de mayor complejidad en la capital provincial.

La investigación reveló que el 27 de agosto, el hermano de la paciente ingresó a la sala dónde se encontraba por fuera del horario permitido para visitas. Las cámaras de seguridad permitieron reconstruir que el hombre accedió al sector a las 10.30 y se retiró a las 10.45, lapso durante el cual le entregó a María Juan un cigarrillo y un encendedor, de acuerdo con la información de ElLiberal.

El incendio se desató minutos antes de las 11, el mismo sábado. Personal de enfermería advirtió que la camilla en la que se hallaba postrada la fallecida comenzó a prenderse fuego. El foco se originó cuando la paciente encendió el cigarrillo, provocando que las sábanas y la colcha ardieran y generaran llamas que cubrieron parcialmente su rostro y vías respiratorias. A raíz de esto, fue derivada de urgencia al área de Shock Room, donde recibió atención intensiva y continuó con asistencia mecánica.

Las consecuencias de las quemaduras resultaron decisivas. El parte médico difundido en la noche del lunes notificó el fallecimiento de la paciente alrededor de las 21.30.

Intervienen tres Unidades Fiscales en la causa: la fiscal de turno, Dra. Luciana Jacobo, dispuso el traslado del cuerpo a la morgue y solicitó pericias a la Policía Científica en el sector afectado.