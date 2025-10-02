San Juan: Un niño de 13 años se descompensó y falleció camino al hospital

Un niño de 13 años perdió la vida este miércoles luego de una grave descompensación. El pequeño falleció mientras era trasladado al Hospital Rawson, de San Juan, en un vehículo particular.

De acuerdo a la información de la UFI Delitos Especiales, el menor llegó sin signos vitales al nosocomio y el personal de Policía Científica, Brigada y funcionarios judiciales intervinieron en su domicilio de Villa Los Tilos para cumplir con las medidas de rigor, publicó NoticiasArgentinas.

La madre y un tío del chico relataron que padecía una discordia cerebral severa, una enfermedad neurológica que le provocaba retraso madurativo, ceguera e imposibilidad de caminar.

Además, señalaron que recibía atención médica constante y contaba con certificado de discapacidad.

Tras levantarse de la siesta, comenzó a tener dificultades para respirar. Es por esto que el niño fue trasladado en un vehículo particular, pero lamentablemente no pudieron llegar a tiempo al nosocomio.