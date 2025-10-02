Financiamiento del Garrahan y universidades: Cómo votaron los salteños

Este jueves el gobierno nacional recibió otro golpe. Esta vez los senadores nacionales rechazaron los vetos al financiamiento para la emergencia pediátrica y las universidades.

La normativa de emergencia pediátrica contempla la asignación prioritaria de recursos para bienes de uso y consumo, insumos críticos, mantenimiento de infraestructura, medicamentos, vacunas, tecnologías médicas y personal esencial destinado a la atención pediátrica.

La emergencia pediátrica obtuvo 59 votos positivos, siete negativos y tres abstenciones, de los macristas Alfredo De Ángeli, Martín Goerling y Victoria Huala. En el caso de los salteños: Juan Carlos Romero, Nora Giménez y Sergio Leavy, votaron a favor de la ley, es decir, en contra del veto.

En el caso de la ley de financiamiento universitario obliga al Ejecutivo a actualizar los gastos de funcionamiento de las universidades públicas desde mayo hasta diciembre de 2024 según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC, con subas bimestrales. También impone la actualización de salarios de docentes y no docentes entre el 1 de diciembre de 2023 y la sanción de la ley, asegurando que cualquier incremento sea remunerativo y bonificable. Además, establece negociaciones paritarias obligatorias con periodicidad máxima de tres meses y actualización mensual no inferior a la inflación publicada.

El financiamiento para las universidades, consiguió 58 adhesiones, siete rechazos y las mismas tres abstenciones del Pro, más la radical Carolina Losada. Aquí los salteños, apoyaron también la ley que beneficia, por ejemplo, a la Universidad Nacional de Salta.