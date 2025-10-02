Estafas en Metán: Vendían motos que nunca entregaban, hay tres detenidos

Tres personas fueron detenidas acusadas de cometer múltiples estafas en Metán a través de falsos planes de ahorro para la compra de motocicletas. Ofrecían los supuestos planes en lugares públicos, recibían dinero en concepto de seña y primera cuota, pero nunca entregaban el vehículo prometido y luego cortaban todo tipo de comunicación con las víctimas.

La investigación comenzó tras varias denuncias de vecinos que aseguraron haber sido engañados con esta modalidad. A partir de las averiguaciones, personal de la Brigada de Investigaciones N.º 3 descubrió que se trataba de un grupo familiar que operaba con el mismo método para captar interesados.

Los detenidos son dos hombres y una mujer, apresados en la ciudad de Resistencia (Chaco) durante dos allanamientos realizados con apoyo de la policía de esa provincia. En los procedimientos también se secuestraron elementos que servirán para avanzar con la causa.

Dos de los acusados ya fueron imputados y continuarán detenidos mientras se desarrolla la investigación. El tercer sospechoso será trasladado desde Chaco en los próximos días para ser formalmente acusado.