Escondieron a Espert durante el acto de Milei en Ezeiza

Luego de que quedara expuesto por su supuesta conexión con un empresario vinculado al narcotráfico, José Luis Espert pasó casi desapercibido esta tarde, durante el acto que encabezó el presidente Javier Milei en la cárcel de Ezeiza.

El mandatario presentó allí el proyecto del nuevo Código Penal, que girará en breve al Congreso, y estuvo acompañado por los principales funcionarios de su gabinete y del Servicio Penitenciario.

Antes de comenzar el acto, el locutor destacó la presencia de la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei; de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich y sus pares de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, y de Defensa, Luis Petri, entre otros.

Sin embargo, no nombró a Espert, actual diputado de La Libertad Avanza (LLA) por la provincia de Buenos Aires, pese a que estaba en el lugar, ni tampoco apareció en los videos de la transmisión oficial, a cargo de la Oficina de la Presidencia.

El legislador quedó apuntado en los últimos días, luego de que confirmaran desde Estados Unidos que recibió 200 mil dólares por parte del empresario chubutense Federico "Fred" Machado, quien tendría vínculos con el narcotráfico, para solventar su campaña en 2019.