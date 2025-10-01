El consumo de combustibles en Salta no despega y preocupa al sector

El consumo de combustibles en Salta todavía no recupera los niveles del año pasado, a pesar de la aplicación de incentivos como el micro pricing, que permite ajustes diarios de precios a través de aplicaciones móviles.

Así lo aseguró por Aries FM, Manuel Pérez, presidente de la Cámara de Expendedores de Combustibles de Salta.

Pérez xplicó que a pesar de los incentivos implementados como el micro pricing, las ventas se mantienen entre un 5 y 6% por debajo de 2024.

El sistema de micro pricing, que permite ajustes diarios de precios mediante aplicaciones móviles, incentivó a que muchos usuarios carguen incluso de madrugada para aprovechar descuentos de hasta un 6%. Sin embargo, la medida no alcanzó para revertir la tendencia a la baja, en un contexto donde la crisis económica empuja a los consumidores a priorizar productos básicos sobre los combustibles premium.

“Desde abril veíamos una incipiente recuperación, pero hoy seguimos por debajo de los niveles de 2024”, señaló Pérez. Además, destacó que la operatoria, controlada desde un data center en Buenos Aires, genera diferencias de precios incluso entre estaciones de un mismo corredor, lo que provoca confusión en los clientes.

El empresario también remarcó que, pese a algunos ajustes en los valores, la rentabilidad de las estaciones sigue siendo baja. La postergación de la actualización de impuestos sobre los combustibles, prevista para octubre, complicó aún más la situación: “Vender menos significa recaudar menos y tener menos margen para cubrir costos, sueldos y mantener el servicio. La situación sigue siendo complicada”, concluyó.