Colapinto sufre con Alpine en el GP de Singapur: “No tengo feeling con el auto”

Franco Colapinto tuvo un inicio complicado en el Gran Premio de Singapur, este viernes quedó en 19° lugar durante las dos prácticas libres. El piloto argentino reconoció que aún no logra afianzar el control de su monoplaza de Alpine. “Me siento bastante inconsistente y no tengo el feeling con el auto de que está conectado como en otras carreras. Me está costando encontrar la estabilidad”, explicó en diálogo con ESPN.

Su compañero de equipo, Pierre Gasly, se ubicó 13° y 16°, mientras que Fernando Alonso y Oscar Piastri marcaron los mejores tiempos en las sesiones. La competencia central se disputará el domingo a las 9:00 en el circuito callejero de Marina Bay, con 61 vueltas y 19 curvas.

“Me siento bastante inconsistente. Me está costando encontrar la estabilidad"

Colapinto, suma hasta ahora resultados modestos en la temporada y espera mejorar su rendimiento en la clasificación del sábado y la carrera del domingo. “Inconsistente hoy, difícil de poner una vuelta junta. Habrá que trabajar para mañana y volver mejor”, agregó el piloto oriundo de Pilar.