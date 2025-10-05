La Municipalidad avanza con el plan de repavimentación: 60 % de las obras ya ejecutadas

En el marco del plan de recuperación de calles, la Municipalidad de Salta informó que la repavimentación de 80 cuadras en los principales corredores viales del área centro registra un avance del 60 %.

El operativo tiene como objetivo mejorar la circulación vehicular y la seguridad vial, agilizando el tránsito en zonas de alta demanda.

La subsecretaria de Inspección y Certificación, Evelia Díaz, destacó el ritmo sostenido de los trabajos:

“Estamos avanzando a un muy buen ritmo y eso es fundamental porque queremos finalizarlo antes de la llegada de la temporada estival”.

El plan contempla intervenciones en avenidas y calles estratégicas del macrocentro, entre ellas Entre Ríos, Güemes, Sarmiento, Bicentenario, 25 de Mayo, Mitre, Vicente López, Alsina, Yrigoyen, San Martín, Mendoza y San Luis, entre otras.

Díaz explicó que las tareas se realizan mediante un proceso que incluye fresado, colocación de liga y malla geotextil, para luego proceder a la repavimentación final con asfalto, lo que permite habilitar el tránsito a las pocas horas de su aplicación.

Las obras se desarrollan por tramos, priorizando los sectores de mayor tránsito y deterioro, con el objetivo de optimizar la infraestructura vial urbana y garantizar una mejor experiencia para conductores y peatones.