Por defender a José Luis Espert, Javier Milei dijo intervenir en la Justicia para condenar a Cristina Kirchner

En el marco de una entrevista con Luis Majul en la que rompió el silencio sobre la renuncia de José Luis Espert, el presidente Javier Milei insistió en la versión de "operación" y hasta se adjudicó la condena de Cristina Kirchner, desconociendo la independencia de poderes del Estado.

El mandatario sostuvo que el escándalo del ahora excandidato libertario, de quien se conocen cada vez más detalles de sus vínculos con el presunto narcotraficante Fred Machado, se trató de una "venganza" por haber intercedido en la Justicia para condenar a la expresidenta.

"Recrudecido, recrudecido porque la condenada está presa. Le puedo asegurar que esto es la venganza de que soy el primer presidente que tomó la decisión de que vaya presa", sostuvo Milei con Majul.