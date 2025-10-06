Tras el ataque a un joven a la salida de una escuela, aseguran que "son hechos recurrentes"

A través de ElMurishow el Director de la Escuela Técnica Ingeniero Maury, Rafael Sánagari, dió más detalles del ataque que conmocionó a Campo Quijano la semana pasada.

Es que el jueves pasado a un estudiante de la Escuela Técnica de Campo Quijano fue brutalmente golpeado por dos jóvenes, sufriendo politraumatismos varios en el rostro y el cuerpo debiendo se trasladado al hospital Francisco Herrera.

Sángari sostuvo que "el chico había salido alrededor de las 18:00 de la escuela, estaba alrededor de 100 metros de la escuela cuando lo abordaron dos jóvenes que lo golpearon en distintas partes del cuerpo".

Tras ser trasladado al hospital en dónde permaneció en observaciones hasta la mañana siguiente, "por suerte el joven se encuentra bien de salud y ya esta asistiendo a la escuela nuevamenete".

"El chico no sabe quiénes eran (los agresores) y por lo que nos comentaron venían de La Merced Chica, por lo que no pertenecen a esta comunidad".

Estos son "hechos recurrentes, hace más de una década que tratamos de pedir ayuda. En alguna oportunidad nos rompieron los faroles, todos los fines de semana nos patean los portones, hay pintadas que dicen 'muerte al director'".

"Creemos que vienen a partir de denuncias que hicimos por la presencia de dealers de droga, imaginamos que venir hasta Campo Quijano es porque debe haber punto de droga".

En este contexto, "trabajamos con el ministerio de seguridad que colocó cámaras, y con la policía que realiza rondas en los horarios de salida. Además, organizamos con los papás guardias para las salidas de las escuelas".