Conmoción en el valle: Así fue la brutal golpiza a un adolescente en Campo Quijano

El pasado jueves un estudiante de la Escuela Técnica de Campo Quijano fue brutalmente golpeado por dos jóvenes, sufriendo politraumatismos varios en el rostro y el cuerpo debiendo se trasladado al hospital Francisco Herrera.

El hecho ocurrió cuando el menor salía de clases, según se pudo ver en las cámaras de seguridad, el joven de 13 años circulaba mirando su celular cuando uno de los dos agresores chocó contra él y comienza a perseguirlo para propinarle golpes.

En el piso y con patadas y piñas atacaron al adolescente mientras intentaba defenderse de los atacantes, de los cuales uno de ellos habría sido identificado como el joven que amenazó a los alumnos con un machete en un colegio de Villa Esmeralda, informó La Llave del Portal.

“Ambos son ladrones que residen y se dedican a robar en Ampliación San Antonio” fue uno de los comentarios, además que los atacantes serían jóvenes de entre 16 y 17 años.

Los vecinos piden que se tomen cartas en el asunto y se redoble la seguridad en el lugar, tanto por los estudiantes como por quienes habitan en la zona.