El fútbol argentino mostró su apoyo a Russo por su grave estado de salud

El difícil momento de salud que está atravesando Miguel Ángel Russo, director técnico de Boca, conmocionó a todo el fútbol argentino, que mostró su apoyo en redes sociales para él y toda su familia.

El entrenador de 69 años se encuentra internado en su casa con pronóstico reservado, lejos de poder realizar sus labores en el conjunto de La Ribera por lo que el plantel quedó en manos de Claudio Úbeda.

Ante esto, varios equipos del mundo del fútbol, y también jugadores, se expresaron acerca del complicado estado de salud de Russo.

Rosario Central, institución a la cual comandó en 2023, escribió: “Fuerza, Miguel. Todo el pueblo Canalla está con vos, campeón". En tanto, Ángel Di María, figura del Canalla, compartió la publicación a través de su cuenta oficial de Instagram.

Además, la CONMEBOL también le dejó un mensaje al DT del cuadro Xeneize. “El fútbol sudamericano está contigo, profe Miguel Russo. ¡Mucha fuerza y pronta recuperación para un campeón de América!”, posteó en X.

El pasado lunes, Boca sacó un comunicado oficial en redes sociales en el que explicó la situación que atraviesa el ex mediocampista que jugó toda su carrera en Estudiantes de La Plata. “El Club Atlético Boca Juniors informa que Miguel Ángel Russo se encuentra cursando una internación domiciliaria con pronóstico reservado, recibiendo atención permanente de su equipo médico y del cuerpo médico del Club”, escribió. Y añadió: “Acompañamos a Miguel y su familia en este momento”.

De esta manera, el “León” recordó esos años en el que “Miguelo” supo defender los colores rojiblancos y le dedicó un sentido mensaje. “¡Fuerzas Miguel! La Familia Pincha está con vos”, redactó en X junto a una imagen suya.

Por último, Claudio Fabian Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), también se expidió sobre el hecho. “Mucha fuerza en este difícil momento, Miguel querido. Todo el fútbol argentino está con vos” aseveró.

Boca visitará a Barracas Central el próximo sábado desde las 14:30 en un partido correspondiente a la duodécima jornada de la Zona A del Torneo Clausura con el objetivo de sumar de a tres, seguir en lo más alto de su grupo y dedicarle el triunfo a Russo.