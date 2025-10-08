Asistencia a beneficiarios por la suspensión de pensiones: "Vimos muchos certificados vencidos"

Hace meses comenzó a crecer una problemática que afectó a cientos de salteños: personas con discapacidad perdieron sus pensiones debido a ciertas irregularidades, varias personas no recibieron la carta documento correspondiente, ya que no se habían establecido los mecanismos administrativos para realizar los controles.

Ante esta situación, el municipio de Salta brindó asistencia y acompañamiento a quienes se vieron afectados, ofreciendo capacitaciones y ayuda para completar los trámites necesarios, mas de 500 personas fueron asistidas.

Una vecina contó a través de El Once TV: “Desde el mes de agosto me quitaron la pensión. Estaba cobrando 230 mil más los bonos. Tengo cáncer, ya me hicieron la diálisis y no puedo trabajar".

Otra mujer, que asistió junto a sus hijos, expresó: “Estamos cobrando por la asignación, vamos a ver ahora qué nos dicen, estamos esperando". Por su parte, un padre explicó: “Quiero hacer la pensión de mi hijo. Estoy hace dos años con el trámite, él tiene un retraso madurativo".

La directora de Discapacidad de la Municipalidad, Tania Saravia, explicó la raíz del problema y las acciones que están llevando adelante: “Detectamos muchos certificados de discapacidad vencidos, que son un requisito fundamental para acceder a las prestaciones médicas".

“La mayoría de las personas no recibieron la carta documento para la auditoría"

Saravia también señaló las dificultades tecnológicas como una de las barreras principales: “Hemos detectado que muchas personas no saben usar dispositivos electrónicos o no saben realizar un PDF.”

Por último, la funcionaria confirmó que el municipio continuará brindando ayuda para que los beneficiarios recuperen el derecho perdido, aunque aclaró que el monto podría ser menor al anterior: “Vamos a ayudar para que este beneficio vuelva a las personas con certificado, aunque el monto va a ser menor".