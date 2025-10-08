Crimen de Daiana: La relación que tenía con el principal sospechoso y motivo que desató la tragedia

Tras el hallazgo del cuerpo de Daiana Mendieta en un aljibe, la investigación apunta a un vecino de 55 años, con quien habría mantenido una relación.

El crimen de Daiana Magalí Mendieta, la joven de 22 años oriunda de Gobernador Mansilla, conmocionó al departamento entrerriano deTala. Su cuerpo fue hallado este martes en el interior de un aljibe de unos 10 metros de profundidad, ubicado en una zona rural conocida como Los Zorrinos, próxima al club de campo El Silencio y paralela a la Ruta Nacional 12.

La fiscal Emilce Reynoso confirmó que “el cuerpo hallado es el de Daiana Mendieta” y precisó que la víctima presentaba un disparo de arma de fuego. La joven se encontraba vestida al momento del hallazgo. El ministro de Seguridad y Justicia de Entre Ríos, Néstor Roncaglia, acompañó las tareas en el lugar y explicó que se trataba de un área sin viviendas ni monte, lo que complicó la posibilidad de testigos.



El avance de la investigación

Según indicó Roncaglia, la búsqueda comenzó cuando las cámaras de seguridad registraron el desplazamiento del Chevrolet Corsa Classic perteneciente a la madre de Daiana, el cual fue hallado abandonado a dos kilómetros del pueblo, con las llaves puestas. “Sumado a la pérdida de contacto con la familia, fue la primera alerta”, explicó el funcionario.

Daiana Magalí Mendieta

El análisis de teléfonos permitió identificar una última comunicación entre la joven y un vecino de 55 años, Gustavo Norberto Brondino, apodado “Pino”. Con esa información, la Fiscalía ordenó un allanamiento en su vivienda, donde el hombre se resistió con el uso de armas de fuego y fue detenido.

El perfil del acusado

Brondino, quien figura como trabajador agropecuario, es el principal sospechoso del femicidio. Durante la audiencia de imputación formal realizada este martes, fue acusado por atentado a la autoridad y portación de arma de fuego, y decidió abstenerse de declarar por recomendación de su defensa.

“El detenido tenía un galpón cerca de la casa de Daiana”, confirmó Roncaglia. Además, un investigador reveló que las cámaras de seguridad captaron la camioneta Toyota Hilux 4x4 del sospechoso cerca del domicilio de la víctima y que en el vehículo se hallaron manchas compatibles con sangre.

Gustavo Norberto "Pino" Brondino

Un posible vínculo sentimental y ataque de celos

Fuentes del entorno de la víctima indicaron que Daiana y Brondino habrían mantenido una relación sentimental. Sin embargo, la joven había iniciado recientemente un noviazgo con otra persona, lo que habría desatado una crisis de celos en el hombre.

La joven se había recibido este año de perito clasificadora de granos, y la Fiscalía continúa reuniendo pruebas para determinar cómo ocurrió el crimen y el grado de premeditación del ataque.

La investigación judicial sigue su curso con intervención directa de la Fiscalía de Tala y bajo la supervisión del Ministerio de Seguridad de Entre Ríos.

Sobre el crimen de Daiana

El hallazgo se produjo luego de más de tres días de intensos rastrillajes llevados a cabo por la Policía de Entre Ríos. La joven había salido de su vivienda el viernes, pasadas las 20 hs, y no se supo más de ella.

El cuerpo de la joven fue encontrado en un paraje rural, a 6,4 km de Gobernador Mansilla. El lugar es un camino rural apartado, próximo al Club de Campo El Silencio, y a tan solo 200 metros de la Ruta Nacional 12.

Específicamente, el cuerpo fue localizado dentro de un aljibe de aproximadamente 10 metros de profundidad, situado a solo cinco metros de una casa abandonada. Según el informe policial, esta vivienda, en muy mal estado y sin signos de uso reciente, se encuentra en una zona donde no hay otras residencias cercanas. /elonce