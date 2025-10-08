Escándalo en Diputados: Manes denunció que Menem lo amenazó

Este miércoles se generó una nueva polémica en la Cámara de Diputados de la Nación, después que a través de sus redes sociales Facundo Manes acuse al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, de haberlo amenazado minutos antes del inicio de la sesión por los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU).

“El Presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, me acaba de amenazar en un pasillo del Congreso. Literalmente me dijo: ‘Rogá que no haya quórum, porque te vamos a hacer mierda. Hoy empieza una operación de prensa brutal contra vos’”, escribió Manes en su cuenta de X, acompañado de una foto en la que se lo ve conversando al oído con Menem.

"‘Rogá que no haya quórum, porque te vamos a hacer mierda"



El neurocientífico y diputado del bloque Democracia para Siempre señaló además que el episodio se dio “en el contexto de una campaña de desprestigio” que busca vincularlo con el empresario Fred Machado, acusado por lavado de dinero y financiamiento político ilegal. “Este gobierno vino a combatir la casta y se convirtió en la casta”, agregó Manes en declaraciones radiales posteriores.

La denuncia generó un temblor político inmediato. Menem respondió también desde las redes sociales, con un mensaje breve y directo: “No le faltes a la verdad, Facundo. La política necesita seriedad, no teatro”.