Obras viales paralizadas y reclamos a Nación: “Nos siguen mintiendo en la cara”

El Director de Vialidad de Salta, Gonzalo Macedo, se refirió a la situación crítica de la infraestructura vial en Salta y respaldó los reclamos que viene realizando el gobernador Gustavo Sáenz al Gobierno nacional por el freno en obras clave.

“Estos reclamos que hace el gobernador son justos. Desde que asumió no hizo más que ir a Buenos Aires a gestionar obras con Vialidad Nacional. Se firmaron convenios para pavimentar Rosario de la Frontera–Yatasto, la llamada ‘ruta de la muerte’, y los dos tramos de la ruta 51, pero no se avanzó absolutamente nada”, señaló Macedo en diálogo con el programa LasChicasdelCable.

“No se pavimentó ni un kilómetro de la ruta 51”

Según explicó, la pavimentación de la ruta 51 se licitó durante el gobierno de Cristina Fernández, se frenó con Macri, se reactivó con Alberto Fernández y, pese a eso, “no se pavimentó ni un kilómetro”. La única obra que muestra avances es la de Vaqueros, mientras que Rosario de la Frontera–Yatasto, Molinos–Seclantás, Payogasta–Palermo y otros tramos estratégicos permanecen paralizados. “La empresa de Vaqueros tiene varios certificados sin pagar. Nación se comprometió a cosas que no cumplió”, sostuvo.

Macedo contó que el gobernador incluso acampó afuera de Casa Rosada para exigir respuestas y logró hablar con Francos y Caputo. “Prometieron revisar todo, pero en el presupuesto de Milei no figuran las obras de Vialidad Nacional para Salta. Nos siguen mintiendo en la cara”, lanzó.

“En el presupuesto de Milei no figuran las obras de Vialidad Nacional para Salta"

También cuestionó la falta de inversión histórica: “La ruta 50 fue la última obra importante de Vialidad Nacional y tiene muchísimos problemas. Desde 1958 se recauda el impuesto a los combustibles para infraestructura vial, pero esos fondos se desviaron y hoy apenas queda un 12% para repartir entre Nación y provincias. Eso no alcanza ni para el mantenimiento. El 10% de las rutas provinciales no están pavimentadas. ¿Cómo nos vamos a desarrollar así?”.

El funcionario resaltó que, frente a este panorama, la Provincia mantiene sus cuentas ordenadas y ejecuta obras con fondos propios, como la autopista del Valle de Lerma de 22 kilómetros. Sin embargo, advirtió que el desarrollo de Salta depende de la infraestructura y la conectividad: “Somos una provincia subdesarrollada en un país en vías de desarrollo. Tenemos litio y recursos, pero sin rutas ni energía no podemos crecer. Necesitamos que nuestros representantes en el Congreso peleen por lo que nos corresponde por ley, no estar mendigando”.