Asalto a mano armada en una distribuidora de Joaquín V. González: Quedó todo grabado

Asalto a mano armada en una distribuidora de Joaquín V. González: Quedó todo grabadoInterior07/10/2025
En Joaquín V. González, se conocieron imágenes del asalto a mano armada que ocurrió hace dos días en una distribuidora ubicada en Barrio El Alto, al final de Avenida Rivadavia.
Según las imágenes, los delincuentes ingresaron al lugar utilizando armas de fuego para cometer el ilícito.
Ante el reporte del hechola Policía de la Provincia de Salta realizó las investigativas correspondientes. Lograron la detención de dos hombres y recuperar el dinero sustraído. Además se secuestró un arma de fuego.
