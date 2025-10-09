Naturgy Argentina presentó su Reporte de Sostenibilidad 2024

En un evento que tuvo lugar en la Embajada de España en Argentina, Naturgy Argentina anunció la publicación de su Reporte de Sostenibilidad 2024, siendo el primer documento que consolida la información de sus tres empresas Naturgy BAN, Naturgy NOA y Naturgy San Juan, bajo una identidad única y fortalecida.

En el documento se brinda información sobre el desempeño de la compañía y reafirma su compromiso con la sostenibilidad como pilar fundamental del negocio.

La unificación de las tres empresas en un hito trascendental, reflejando de manera más coherente los valores de Naturgy y su compromiso con la innovación y la calidad del servicio.

La integración de la gestión Ambiental, Social y de Gobernanza (ASG) se ha convertido en una prioridad para acercarse a su propósito de “Transformar el mundo a través de la energía”.

El pilar fundamental de Naturgy es la sostenibilidad, algo que forma parte de su ADN.

“Después de dos décadas de rendir cuentas a través de nuestros reportes, tomamos la decisión de publicar el de 2024 unificando a las tres compañías. Esta decisión refuerza todo el trabajo que venimos realizando para consolidar nuestra cultura corporativa en todo el país reforzando procesos que benefician a los clientes. Estoy muy orgulloso del resultado” afirmó Gerardo Gómez, Country Manager de Naturgy Argentina.

Verónica Argañaraz, directora de Comunicación y relaciones Institucionales de Naturgy Argentina, sostuvo que el arduo trabajo que vienen realizando para robustecer sus indicadores ASG, tiene le objetivo de reflejar de manera precisa y comprensible su desempeño: “(…) y que logren hacer visible la generación de valor en nuestras operaciones”.

En los logros destacados 2024 se encuentran: la implementación de un Código de Gobierno Societario en sus filiales; la unificación del Comité de Ética y Cumplimiento para las tres compañías; $201 millones invertidos en eficiencia ambiental, transición energética, y formación y tareas ambientales; $107 millones invertidos en proyectos de patrocinios e inversión social; 273 cursos de formación y 16.338 horas de capacitación a empleados; y 114 cursos presenciales y online a proveedores y 140 evaluaos en aspectos ASG para fortalecer la cadena de valor incorporando practicas sostenibles.

“Nuestro gran desafío es cuantificar sistemáticamente los impactos, riesgos y oportunidades que representa nuestra estrategia de sostenibilidad. Tenemos por delante nuevos objetivos en materia de ASG que se han establecido en el Plan Estratégico 2025-2027 que se enfocan principalmente en cambio climático, conducta empresarial, usuarios finales, empleados y cadena de valor”, agregó Argañaraz.

A nivel global, Naturgy cuenta con un Plan de Transición Climática que contempla políticas como regulación de cada uno de los países donde desarrolla su actividad, para alcanzar el net zero garantizando el trilema energético: seguridad de suministro, sostenibilidad y asequibilidad.

El evento que se desarrolló en la Embajada de España contó con la apertura del Embajador de España en Argentina, Joaquín María de Arístegui Laborde. Y en una mesa debate con especialistas destacados como Soledad Parrondo, gerente de Sustentabilidad de SMS Latinoamérica y Sebastián Bigorito, director general de CEADS, se analizaron los logros de la gestión de Naturgy Argentina. Concurrieron referentes de la sostenibilidad y del sector energético, cámaras, organizaciones de la sociedad civil, colegas, proveedores, medios y el equipo de Naturgy.