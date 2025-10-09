Senadores le pidieron al Ejecutivo Nacional por la continuidad de la obra pública

Este jueves se aprobó sobre tablas de un proyecto de declaración de autoría del representante por Capital, Gustavo Carrizo, y el senador por Rosario de la Frontera, Javier Mónico. En el, se intima al Gobierno Nacional para que cumpla con los compromisos asumidos en obras con la provincia.

“Es requerir el cumplimiento de las obras que se acordaron en su oportunidad. No podemos pretender que la puna se desarrolle si no tiene infraestructura, lo mismo en los Valles” afirmó el legislador provincial.

Agregó que son obras estratégicas que tienen que ver con el desarrollo de la provincia. “Necesitamos avanzar en la concreción de las obras” aseveró.

La propuesta solicita al Poder Ejecutivo Nacional que proceda al inmediato cumplimiento de los convenios oportunamente celebrados con la Provincia en materia de obras públicas, garantizando la transferencia efectiva de los fondos comprometidos y la continuidad de los proyectos estratégicos aprobados, cuya ejecución resulta indispensable para la integración regional del Norte Grande y para el fortalecimiento del federalismo consagrado en la Constitución Nacional.