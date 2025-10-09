La Municipalidad sumó calles para el estacionamiento medido ¿Cuáles son?

Municipal09/10/2025
estacionamiento-medido-digital-1

La Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial de la Municipalidad de Salta emitió la Resolución N° 0116/2025, mediante la cual se establecen nuevas condiciones en el régimen de estacionamiento medido y pago, con el objetivo de ordenar el tránsito y brindar mayor claridad al sistema vigente.

El documento, firmado por el secretario de Tránsito y Seguridad Vial, Matías Assennato, dispone modificaciones en distintas calles de la ciudad, incluyendo exclusiones, incorporaciones y zonas de libre estacionamiento.

A partir de la resolución, dejarán de estar incluidas en el régimen de estacionamiento medido y pago las siguientes calles:

  • Santa Fe al 300 en la vereda este 
  • La Rioja del 0 al 100 en vereda norte y sur
  • Avenida Uruguay: al 200 en vereda oeste, al 300 en vereda este y oeste, al 400 en vereda este y oeste, al 500 en vereda este y oeste, al 600 en vereda este y oeste, al 700 en vereda este y oeste, al 800 en vereda este y oeste y al 100 en vereda este y oeste,
  • Ituzaingó al 600 y 700 en vereda oeste
  • Jujuy al 200 en vereda oeste 
permisionarios estacionamiento medido“¡Están locos!”: Salteños rechazan el planteo de subir a $1000 el estacionamiento


Asimismo, se establece el libre estacionamiento en:

  • Islas Malvinas al 30 en vereda este 
  • Caseros: al 900 en vereda sur y al 1000 en vereda sur
  • Necochea al 500 en vereda sur
  • Ituzaingó al 600 y 700  en vereda oeste
  • Adolfo Güemes al 200 y 300 en vereda oeste 
  •  Mariano Boedo: del 0 al 100 en vereda norte. 

Por otro lado, se incorporan al sistema medido las siguientes arterias:

  • Pasaje Dr. Zorrilla del 100 al 200
  • Alvarado del 400  al 500
  • Zuviría al 200
  • Necochea del 100 al 800
  • Ayacucho del 0 al 99
  • Caseros al 1800
  • Alvarado al 1900

La resolución también ordena a la Dirección de Infraestructura Vial la instalación de nueva cartelería y señalización para garantizar que los cambios sean claramente visibles para los conductores.

 

permisionarios¡Epa! Permisionarios piden subir el estacionamiento medido a $1000

Te puede interesar
Lo más visto
Newsletter

Recibí en tu mail los títulos de cada día