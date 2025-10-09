La Municipalidad sumó calles para el estacionamiento medido ¿Cuáles son?

La Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial de la Municipalidad de Salta emitió la Resolución N° 0116/2025, mediante la cual se establecen nuevas condiciones en el régimen de estacionamiento medido y pago, con el objetivo de ordenar el tránsito y brindar mayor claridad al sistema vigente.

El documento, firmado por el secretario de Tránsito y Seguridad Vial, Matías Assennato, dispone modificaciones en distintas calles de la ciudad, incluyendo exclusiones, incorporaciones y zonas de libre estacionamiento.

A partir de la resolución, dejarán de estar incluidas en el régimen de estacionamiento medido y pago las siguientes calles:

Santa Fe al 300 en la vereda este

La Rioja del 0 al 100 en vereda norte y sur

Avenida Uruguay: al 200 en vereda oeste, al 300 en vereda este y oeste, al 400 en vereda este y oeste, al 500 en vereda este y oeste, al 600 en vereda este y oeste, al 700 en vereda este y oeste, al 800 en vereda este y oeste y al 100 en vereda este y oeste,

Ituzaingó al 600 y 700 en vereda oeste

Jujuy al 200 en vereda oeste



Asimismo, se establece el libre estacionamiento en:

Islas Malvinas al 30 en vereda este

Caseros: al 900 en vereda sur y al 1000 en vereda sur

Necochea al 500 en vereda sur

Ituzaingó al 600 y 700 en vereda oeste

Adolfo Güemes al 200 y 300 en vereda oeste

Mariano Boedo: del 0 al 100 en vereda norte.

Por otro lado, se incorporan al sistema medido las siguientes arterias:

Pasaje Dr. Zorrilla del 100 al 200

Alvarado del 400 al 500

Zuviría al 200

Necochea del 100 al 800

Ayacucho del 0 al 99

Caseros al 1800

Alvarado al 1900

La resolución también ordena a la Dirección de Infraestructura Vial la instalación de nueva cartelería y señalización para garantizar que los cambios sean claramente visibles para los conductores.