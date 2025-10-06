¡Otra vez! Segunda suba de combustibles en octubre: La nafta súper ya cuesta $1530

Los precios de los combustibles volvieron a aumentar y acumulan la segunda suba en lo que va de octubre. En apenas una semana, el litro de nafta súper pasó de $1515 a $1530, mientras que la Infinia subió de $1759 a $1768 pesos.

En el caso del diésel, el precio trepó de $1561 a $1576 pesos por litro. La Infinia diésel también registró un alza, pasando de $1754 a $1772 pesos. Por su parte, el GNC se mantiene estable en $732.

En promedio, los combustibles registran incrementos mensuales que oscilan entre 80 y 100 pesos. Esta nueva actualización confirma la tendencia de subas constantes que se viene repitiendo semana tras semana.

Lo llamativo es que, mientras a nivel internacional el precio del petróleo y de los combustibles muestra una baja, en Argentina los valores siguen en ascenso. En otras estaciones de servicio, la nafta súper ya se ubica en torno a los $1560 , rozando los $1600, mientras que la premium se acerca a los $1800 por litro.

La variación se mantiene en línea con el patrón de aumentos progresivos que se observa de forma sostenida, sin señales de desaceleración en el corto plazo.