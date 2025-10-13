Médico gendarme salteño detenido con drogas en Santiago del Estero

El procedimiento, realizado el pasado jueves en un control vehicular en Urutau, Santiago del Estero. Allí personal de gendarmería Nacional, detuvo la circulación de una camioneta ocupada por 4 hombres.

Al inspeccionar el rodado, se encontró gran cantidad de drogas. Posteriormente se detectó que entre los hombres demorados, se encontraba un comandante médico de Gendarmería Nacional.

El gendarme médico, Anibal Borda de 50 años, Daniel Ricardo Acosta de 39 y Francisco Exequiel Torres de 30 años, todos oriundos de Cerrillos, Salta.

Las investigaciones apuntan a que las rutas provinciales estarían siendo utilizadas como corredores alternativos del narcotráfico hacia el centro del país.