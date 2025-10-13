Salta avanza en su lucha contra el dengue: "Debemos eliminar recipientes, criaderos y al mosquito"

Con la presencia de los ministros de Educación y Salud, fue esta mañana cuando se dio inicio a una acción conjunta llamada “Semana D”, que busca fortalecer la lucha contra el mosquito Aedes Aegypti y concientizar a la comunidad contra el dengue, destacando el rol central de las escuelas en esta política de salud pública.

En ese contexto CNN Salta -94.7 MHZ- habló con Francisco García Campos, de la Dirección de Epidemiología de la Provincia, quien apuntó a empezar con esa concientización desde lo escolar, siendo necesario la prevención, la eliminación de los criaderos, recipientes y del mosquito en sí.

“Hemos planificado la ‘Semana D’ contra el dengue, con el lema ‘Salta se cuida sin mosquito y sin dengue’, trabajando con actividades de promoción de salud y prevención de dengue y otras enfermedades con el mosquito”, aseveró el profesional primeramente.

Es por eso que esta vez se decidió cambiar de escenario, mutando del tradicional centro de salud y hospital hacia un establecimiento educativo, para que sean sus miembros quienes “lleven a casa las consignas, ese es el mejor efecto multiplicador en la promoción de prevención”.

Dicho esto enfatizó que “debemos trabajar en la fase preparatoria contra el dengue, apuntando a los criaderos, al mosquito vector, a la eliminación de los recipientes que son inservibles, trabajando holgadamente al no tener aun casos en la provincia”.

Con esto, García Campos reafirmó que los salteños “debemos cortar el origen de brotes, debemos trabajar para que el impacto en la salud pública sea bajo, atenuado, que no haya un servicio abarrotado”.

"Debemos trabajar para tener una baja incidencia de dengue"