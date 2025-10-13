Luces, cámara y celebración: LAPAE cumple más de 10 años y lo festejan en la Usina Cultural

La Universidad Nacional de Salta invita a la comunidad a participar de la Gala Muestra y Premiación del Laboratorio de Producción Audiovisual Experimental (LAPAE), que se realizará este miércoles 16 de octubre a las 17 horas en la Usina Cultural.

El evento celebra 11 años del LAPAE, con una jornada dedicada a la proyección y premiación de producciones realizadas por estudiantes de las cátedras de Teoría y Práctica de Cine, Video y Televisión.

Por segundo año consecutivo, la alfombra roja de la Usina se convierte en el escenario de una muestra que combina proyección, premiación y encuentro entre estudiantes, docentes, realizadores y familiares.

"Este evento es una celebración colectiva de los procesos de aprendizaje, creación y resistencia"

En esta edición, los trabajos forman parte del proyecto “Historias de Frontera”, una propuesta académica y creativa impulsada por los docentes Lautaro Arias Camacho y Sol Villena, que invita a explorar los límites del lenguaje audiovisual y las fronteras simbólicas.

Durante la gala se proyectarán las producciones “El Rito” (Blockbuster Producciones), “Silencio Bajo Cero” (Kairos Films), “Corona” (Corona Producciones), “Acompañada” (Flash Producciones), “Melodía del Retorno” (Mabe Films), “El Nudo Materno” (Creativite Films), “Vigilia Eterna” (JAAV Producciones), “El Museo” (Intrigados Producciones), “Abya Imma” (Stellar Producciones) y “El Reencuentro” (Wonder Producciones).

“Este evento es mucho más que una muestra: es una celebración colectiva de los procesos de aprendizaje, creación y resistencia que venimos construyendo desde el LAPAE hace más de una década”, expresaron desde la organización. La entrada es con invitación previa.