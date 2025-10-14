Hoy podría tener sanción definitiva la Ley que regula las residencias médicas en Salta

Este martes en la Cámara de Diputados se debatirá nuevamente el proyecto que regula el Sistema de Residencias de Salud en la provincia de Salta.

El proyecto obtuvo media sanción a mediados del mes de septiembre en la Cámara de Senadores, pero allí tuvo modificaciones por lo que debía volver a la Cámara Baja.



La norma crea un régimen formativo-laboral con remuneración, dedicación exclusiva y estándares de calidad, que obligará a los residentes a cumplir una rotación final en el interior como requisito de egreso. Además, prevé incentivos para elegir especialidades críticas como anestesiología, pediatría, medicina familiar o neurología infantil.

De tener el visto bueno este martes, pasará al Ejecutivo para su promulgación.