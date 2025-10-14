Tiene 73 años y le robaron por cuarta vez: "Tengo miedo"

Una vecina de B° Amplicación Divino Niño decidió salir a los medios de comunicación a fin de visivilizar lo que está viviendo el barrio en manos de delincuentes de la zona que roban a diario.

Ana María Villarte, tiene 73 años, y hace algunas horas sufrió un cuarto robo en poco tiempo: "No puedo salir o comprarme cositas, cosa que compro me roban. Por eso fue hacer denuncia mi hijo".

La mujer lamentó la falta de apoyo de sus vecinos que también son víctimas de estos delincuentes: "Hablé a los vecinos anoche pero nadie aparece. Siempre entran a otras casas, pero son personas que viven por aquí no más, todos conocemos quienes son, pero son peligrosos, no podemos nombrarlos".

Ana María aseguró ante las cámaras de Multivisión que: "Estoy con miedo todos los días, no tengo pared alta, no tengo recursos para levantar más alto las paredes. No puedo salir y si salgo tengo que volver rápido".

La última vez la mujer contó que le entraron a robar entre las 10 y las 11. 30 de la mañana: "Era de día, en plena luz. No sé ¿Como hicieron? Hay un negocio acá en frente".

Además detalló que en el último robo se llevaron su celular y una garrafa. Las otras veces vaciaron heladera, en la segunda ocasión vaciaron la cocina, se llevaron ollas, garrafa, licuadora, todo lo que tenía, del baño, palanganas, tanque, todo se llevaron. No tenía nada ni para cocinar".

Tras estos robos, levantó la pared con ayuda de sus hijos y de la iglesia a la que asiste, pero al no poder terminarla, ingresaron por ahí.