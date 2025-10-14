Rebotó el dólar, pero cerró por debajo de los $1400, ¿a cuánto se vende el blue en Salta?

Luego de la intervención del Tesoro de los EEUU en el mercado cambiario que sucedió el jueves de la semana pasada, el dólar volvió a la tendencia alcista este martes y por primera vez operó con total normalidad, luego de los feriados por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural a nivel local celebrado el viernes y el "Columbus Day" en EEUU el lunes.

En este contexto el dólar mayorista cotizó a $1.355 pero viene de sufrir su mayor caída diaria desde mayo. Por su parte el dólar blue cerró a $1430 de acuerdo a un relevamiento de InformateSalta en el Mercado Ilegal de Divisas.

Por su parte, el dólar futuro que venía de caer hasta 6% el lunes, este martes registró subas generalizadas sobre todo en el contrato de noviembre (poselectoral) que avanzó 3% a $1.474.

El MEP avanza a $1417,95, mientras que el CCL se ubica en $1443,24. En tanto, en el Banco Nación se consigue a $1385, mientras que el minorista que surge de un promedio de las distintas entidades bancarias y que publica el BCRA, se establece en $1.395,61.