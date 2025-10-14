Temor en el centro por un principio de incendio en un local abandonado

Temor en el centro por un principio de incendio en un local abandonadoPoliciales14/10/2025
Personal de bomberos asistió a un local ubicado en avenida Chile al 1400, en donde se produjo un principio de incendio dentro del galpón, donde solamente había basura.
Aparentemente, se habría iniciado por una imprudencia al momento de manipular la basura que se encontraba en el lugar, las llamas crecieron y los vecinos alertaron al sistema de emergencia 911.
Personal de la policía de Salta asistió al lugar para controlar el tránsito, el cual se vio interrumpido por aproximadamente media hora debido al trabajo del personal de las fuerzas de seguridad, explicaron en El10TV.
