Profundo pesar por el fallecimiento del reconocido abogado René Gómez

Con profunda tristeza se confirmó el fallecimiento del abogado salteño René Gómez, quien durante décadas dejó huella en el ámbito judicial y social de nuestra provincia. Tenía 87 años.

René Gómez fue una figura de fuerte presencia en los tribunales salteños. A lo largo de su carrera actuó como defensor en causas de alto perfil regional. También ocupó puestos clave del Poder Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial de la provincia.

Fue procurador general del ex gobernador Juan Carlos Romero y jefe de la Policía de la provincia; asimismo, fue fiscal y juez, apoderado del PJ del distrito Salta, secretario de Gobierno, asesor en el bloque justicialista del Senado provincial, auditor legal y director del Banco Provincial de Salta, presidente de Preservación del Patrimonio Cultural de Salta, ministro de Bienestar Social, e integró el Tribunal de Enjuiciamiento de Salta, que controla a los jueces provinciales.

En el ámbito académico se desempeñó como profesor adjunto de Derecho Penal en la Universidad Católica de Salta,, fue coautor del libro El nuevo Ministerio Público en la provincia de Salta y presidente de la Unión de Padres del Colegio Jesús y el Colegio Salesiano. En su rol social, también se desempeñó como tesorero del Centro de Jubilados de Salta, una función que reflejaba su vínculo con instituciones comunitarias locales.

Su paso por la vida dejó debates públicos, gestos polémicos y un espacio permanente en la memoria jurídica provincial.