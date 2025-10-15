Dib Ashur advirtió sobre la caída del consumo, la industria y la construcción

El ministro de Economía de Salta, Roberto Dib Ashur, advirtió que si bien los sectores vinculados a la energía y los recursos naturales muestran dinamismo, hay una clara caída del consumo, la industria y la construcción, que son los que más impacto tienen en los hogares.

“La caída del consumo se siente todos los días, en los comercios y en la recaudación provincial”, afirmó el funcionario.

El ministro explicó que, si bien el Fondo Monetario Internacional (FMI) proyecta un crecimiento cercano al 5% interanual, esa mejora “se explica más por la comparación con un 2024 muy malo que por una verdadera reactivación”.

“Nosotros lo vemos día a día en la recaudación: IVA, Ganancias, Ingresos Brutos. A partir de esos recursos percibimos cómo se mueve la economía, y lo cierto es que todavía no hay señales firmes de recuperación”, sostuvo en FM Profesional.

Por último, advirtió que la retracción de la actividad afecta la capacidad del Estado para generar ingresos y cumplir con sus compromisos financieros, tanto internos como externos. “Al gobierno le conviene una economía que crezca y genere dólares para atender la deuda y sostener el consumo interno”, subrayó.