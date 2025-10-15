Argentina y EEUU anunciarían un acuerdo comercial tras la reunión presidencial

Este miércoles se anunciaría los detalles de un acuerdo comercial entre Argentina y Estados Unidos que se habría terminado de rubricar ayer en Washington en el marco de la reunión de los presidentes Milei y Trump.

Recordamos también que en una conferencia de prensa el presidente Trump había hecho declaraciones referidas a los comicios venideros de octubre en Argentina: “Si un socialista o un comunista gana, te sentís diferente sobre hacer una inversión. Si (Javier Milei) pierde con un candidato de extrema izquierda, no seremos generosos con Argentina”.

Estas declaraciones fueron tomadas por el ministro de Economía, Caputo, quien afirmó: “La reacción fue confusa. No tiene nada que ver con eso. El apoyo de la gestión Trump es a la gestión de Javier Milei. Todo lo que estamos arreglando no va a estar haciendo por ocho días o si ganamos por un punto o dos. Es la alineación de Argentina con Estados Unidos y el soporte para el camino económico que nosotros estamos siguiendo”.

“Los anuncios van a ser pronto, porque el presidente americano (Trump) le puso la rúbrica a lo que se ha venido trabajando. Tan pronto lo formalicemos en los papeles, la Cancillería o la Secretaría (de Comercio) lo estarán anunciando”, recordó el ministro en diálogo con A24.

Quien ya habia adelantado un próximo acuerdo comercial con EEUU, fue el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Sturzenegger: “Vamos a tener un acuerdo comercial bastante inédito dentro de Estados Unidos y ese acuerdo va a permitir a ciertos sectores de nuestra economía tener un acceso privilegiado al mercado norteamericano”.

Meses atrás, ambas administraciones habían fijado una ronda de negociaciones en Washington para cerrar un acuerdo que permitiera recortar los aranceles recíprocos impuestos por Trump.

Estados Unidos es el tercer socio comercial de la Argentina, detrás de Brasil y China. En la última década, las exportaciones hacia ese destino promediaron USD 5.700 millones anuales, alcanzando USD 6.464 millones en 2024.

Según un informe reciente de la consultora Analytica, el flujo comercial entre ambos países se revirtió el año pasado en favor de Argentina debido a la caída de las importaciones, cerrando en un superávit de USD 228 millones.

Hoy, los productos nacionales enfrentan una tasa arancelaria base del 10% desde el denominado Liberation Day de abril pasado, la más baja entre las impuestas por la administración Trump, aunque persisten gravámenes específicos, como los aranceles del 50% aplicados al aluminio y al acero.

Este acuerdo comercial va en línea con la apertura que pregona la gestión libertaria, además que Milei considera que esquemas regionales como Mercosur vieron desnaturalizados sus roles no permitiendo que sus países miembros aprovechen sus ventajas comparativas, ni su potencial exportador.

En julio de este año y en el marco de la Cumbre del Mercosur celebrada en Buenos Aires, los países miembro anunciaron un acuerdo con la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA), un bloque compuesto por cuatro países europeos -Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza- que no pertenecen a la Unión Europea.

“Tenemos amplias expectativas de finalizar este año las negociaciones para celebrar un acuerdo comercial con los Emiratos Árabes Unidos, de profundizar el acuerdo preferencial de comercio con la India y de profundizar también el tratado de libre comercio entre el Mercosur e Israel”, marcó en un discurso, fuente Infobae.