Estados Unidos le revocó la visa a una argentina por insultar a Charlie Kirk en sus redes

Internacionales15/10/2025
El Departamento de Estado de Estados Unidos informó este martes que revocó las visas a seis extranjeros que celebraron el asesinato de Charlie Kirk, entre ellos una estudiante argentina que estaba en Chicago.

Según el organismo, “los Estados Unidos no tienen obligación de acoger a extranjeros que desean la muerte de los estadounidenses” y aclararon que continúan identificando a titulares de visas que hayan festejado el atentado.

La joven argentina, identificada como Serena Luciano, es estudiante y trabaja como reclutadora universitaria para la Facultad de Arquitectura, Diseño y Artes de la Universidad de Illinois (UIC). En sus redes, Serena había publicado mensajes insultando al influencer de extrema derecha, expresando que Kirk “dedicó toda su vida a difundir retórica racista, xenófoba y misógina” y que “merece arder en el infierno”.

Tras la difusión de sus comentarios, que provocaron indignación entre activistas conservadores y republicanos, el Gobierno estadounidense decidió revocar su visa, medida que ya fue comunicada oficialmente a través de la cuenta de X del Departamento de Estado.

