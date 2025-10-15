Estados Unidos le revocó la visa a una argentina por insultar a Charlie Kirk en sus redes

El Departamento de Estado de Estados Unidos informó este martes que revocó las visas a seis extranjeros que celebraron el asesinato de Charlie Kirk, entre ellos una estudiante argentina que estaba en Chicago.

Según el organismo, “los Estados Unidos no tienen obligación de acoger a extranjeros que desean la muerte de los estadounidenses” y aclararon que continúan identificando a titulares de visas que hayan festejado el atentado.

The United States has no obligation to host foreigners who wish death on Americans.



The State Department continues to identify visa holders who celebrated the heinous assassination of Charlie Kirk. Here are just a few examples of aliens who are no longer welcome in the U.S.: — Department of State (@StateDept) October 14, 2025

La joven argentina, identificada como Serena Luciano, es estudiante y trabaja como reclutadora universitaria para la Facultad de Arquitectura, Diseño y Artes de la Universidad de Illinois (UIC). En sus redes, Serena había publicado mensajes insultando al influencer de extrema derecha, expresando que Kirk “dedicó toda su vida a difundir retórica racista, xenófoba y misógina” y que “merece arder en el infierno”.

Tras la difusión de sus comentarios, que provocaron indignación entre activistas conservadores y republicanos, el Gobierno estadounidense decidió revocar su visa, medida que ya fue comunicada oficialmente a través de la cuenta de X del Departamento de Estado.