¡Atención La Viña y Guachipas!: La Defensoría General asesorará a vecinos sobre su Plan Piloto de Asistencia Jurídica Virtual

El equipo de la Defensoría General de la Provincia visitará este viernes 17 de octubre las localidades de Guachipas y La Viña, con el objetivo de difundir el Plan Piloto de Asistencia Jurídica Virtual “Defendiendo tus Derechos” y acercar asesoramiento gratuito a los vecinos del interior.

La jornada comenzará en Guachipas, donde el equipo se ubicará en la plaza principal de 8:30 a 10:30. Luego, las actividades continuarán en La Viña, también en la plaza central, de 11:00 a 12:30.

Durante el recorrido, los vecinos que requieran orientación o asesoramiento jurídico podrán acercarse con la documentación que dispongan para conocer más sobre el funcionamiento del plan y realizar las consultas que necesiten.

El Plan Piloto de Asistencia Jurídica Virtual “Defendiendo tus Derechos” permite que personas de distintas localidades accedan a orientación legal gratuita de manera remota, mediante tecnología que conecta a los usuarios con los profesionales de la Defensoría.

Actualmente, el programa ya se encuentra implementado en 16 municipios del interior provincial, fortaleciendo el acceso a la justicia y garantizando un servicio más cercano, ágil y equitativo para todos los salteños.