El Sistema de Validación del IPS se encuentra fuera de servicio momentáneamente

El Instituto Provincial de Salud (IPS) informó que el Sistema de Validación se encuentra momentáneamente fuera de servicio por problemas técnicos en la institución.

Desde el IPS comunican esta situación a sus afiliados, prestadores y público en general, solicitando su comprensión ante las posibles demoras que este hecho pudiera ocasionar.

Además, los afiliados que hayan abonado en efectivo el costo de consultas médicas o practicas durante el tiempo que el sistema se encuentre inactivo, podrán solicitar el correspondiente reintegro, por lo que deberán presentar el comprobante fiscal (factura o ticket oficial) y de corresponder, los resultados de los estudios realizados.

Las solicitudes de reintegro se reciben en Mesa de Entradas del IPS, ubicado en calle España 782 de la capital salteña de lunes a viernes de 8 a 13 horas, o en las delegaciones del interior provincial.

El IPS se encuentra trabajando para resolver a la brevedad la situación y restablecer el servicio habitual del sistema.