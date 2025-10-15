Javier Milei sigue defendiendo a José Luis Espert: "Yo no creo que tenga vínculos narcos", afirmó

En su entrevista con Eduardo Feinmann, el presidente defendió a su excandidato a diputado José Luis Espert, aunque admitió que "no respondió de la manera correcta".

Javier Milei hizo una fuerte defensa del excandidato José Luis Espert, quien tuvo que bajarse de su postulación a diputado por la provincia de Buenos Aires. "No creo que tenga vínculos narcos", dijo el presidente.

"Eso fue parte de una campaña sucia, entiendo que él no respondió de la manera correcta", admitió Milei. "Más allá de eso, esa operación lo que estaba haciendo es que no se discutiera lo que se tenía que discutir".

Milei admitió que lo que sucedió hizo que cayera la imagen en las encuestas, y que La Libertad Avanza trabajar para "recortar la distancia". "Espert se corrió, dio un paso al costado y necesitamos ir para adelante con el Colo Santilli y con Karen (Reichardt) estamos haciendo todo lo posible para recortar la distancia. Nosotros trabajamos para ganar". /A24