Alertan por "muelles" que Bolivia construye en la frontera sobre el río Bermejo

Otra vez, novedades en el área limítrofe. Ocurre que la construcción de una serie de dársenas de ripio sobre el cauce del río Bermejo, realizadas en el lado boliviano de la frontera, ha encendido la alarma en Aguas Blancas, la localidad salteña que conecta mediante el cauce con Bolivia, por las consecuencias que puede generar esto.

¿Cuál es la situación? El interventor de Aguas Blancas, Adrián Zigarán, denunció que estas obras se ejecutan de manera "unilateral e inconsulta" y podrían desviar peligrosamente el curso natural del río, que delimita la frontera internacional entre ambos países.

Las estructuras, que el funcionario comparó con "boxes de Fórmula 1", estarían siendo levantadas por cooperativas locales bolivianas con el objetivo de facilitar el cruce informal de las chalanas. "Están desviando el curso del río Bermejo de manera unilateral e inconsulta y no sabemos qué consecuencias puede traer", advirtió Zigarán en diálogo con Radio Salta.

El interventor subrayó que la construcción carece de respaldo técnico profesional. "No lo hicieron profesionales; para mí le permitieron a los chalaneros bolivianos acomodar esas construcciones, pero claramente pueden afectar el curso natural del río y desviarlo hacia adentro de Aguas Blancas", señaló el funcionario, destacando el riesgo potencial.

Zigarán remarcó que cualquier alteración en el cauce del Bermejo es una cuestión de Estado que debe ser tratada en las más altas esferas diplomáticas. "No es que a uno se le ocurre hacer un brazo de piedra y desviarlo, no es así. Tiene que haber ingenieros hídricos que garanticen que no va a traer consecuencias al lado argentino", enfatizó.

El interventor confirmó que ya elevó la preocupación a funcionarios nacionales, incluyendo al director de Áreas de Frontera, Gustavo Ferragut, y a la diputada nacional Virginia Cornejo, para que el tema se plantee formalmente ante la Cancillería argentina. "Le avisé a tres funcionarios nacionales y subí el video a las redes para que quede más gráfica la situación", explicó sobre sus gestiones.