Tiros y corridas en la frontera, tras un enfrentamiento entre bagayeros y Gendarmería

Este lunes se vivieron momentos de tensión en la frontera después de un cruce entre un grupo de bagayeros y efectivos de Gendarmería Nacional.

El cruce se dio en el sector donde se ubican las chalanas, y desde el vecino país de Bolivia, toda la secuencia quedó grabada. En el video se pueden escuchar gritos y tiros mientras corren los bagayeros.

En las imágenes compartidas a través de Radio Güemes, se puede ver el conflicto que se dio en la zona conocida como puerto de chalanas.