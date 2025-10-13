Tiros y corridas en la frontera, tras un enfrentamiento entre bagayeros y Gendarmería

Tiros y corridas en la frontera, tras un enfrentamiento entre bagayeros y GendarmeríaInterior13/10/2025
Imagen ilustrativa
Este lunes se vivieron momentos de tensión en la frontera después de un cruce entre un grupo de bagayeros y efectivos de Gendarmería Nacional.
El cruce se dio en el sector donde se ubican las chalanas, y desde el vecino país de Bolivia, toda la secuencia quedó grabada. En el video se pueden escuchar gritos y tiros mientras corren los bagayeros.
En las imágenes compartidas a través de Radio Güemes, se puede ver el conflicto que se dio en la zona conocida como puerto de chalanas.
