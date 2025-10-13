Tiros y corridas en la frontera, tras un enfrentamiento entre bagayeros y Gendarmería

Interior13/10/2025
bagayeros 6
Imagen ilustrativa

Este lunes se vivieron momentos de tensión en la frontera después de un cruce entre un grupo de bagayeros y efectivos de Gendarmería Nacional. 

El cruce se dio en el sector donde se ubican las chalanas, y desde el vecino país de Bolivia, toda la secuencia quedó grabada. En el video se pueden escuchar gritos y tiros mientras corren los bagayeros. 

En las imágenes compartidas a través de Radio Güemes, se puede ver el conflicto que se dio en la zona conocida como puerto de chalanas. 

