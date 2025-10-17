Cierre de las sucursales de VEA: ¿Cuál es la situación de Salta?

Según trascendió, la cadena de supermercados Vea, perteneciente al grupo Cencosud, cerró al menos cuatro sucursales en distintos puntos del país y se quedaron sin trabajo un centenar de empleados.

La medida se enmarca en un proceso de reestructuración interna que la compañía impulsa ante la caída del consumo y los cambios en los hábitos de compra. De acuerdo con fuentes del sector, los locales que bajaron sus persianas se encontraban en San Martín, en la provincia de Catamarca, Moreno y Castelar, en provincia de Buenos Aires y Villa Krause de la provincia de San Juan.

En algunos casos, la empresa ofreció reubicaciones o indemnizaciones, aunque muchos empleados continúan a la espera de definiciones.

Según confirmaron fuentes a InformateSalta, desde la gerencia regional de la empresa, se informó “que hasta la fecha no tienen conocimiento de ningún cierre de sucursales”. Por el momento, las fuentes laborales salteñas están garantizadas en su continuidad.