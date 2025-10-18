Tras el conmovedor homenaje a Russo, Boca perdió ante Belgrano 2 a 1

Boca perdió 2 a 1 ante Belgrano de Córdoba, por la decimotercera fecha del Torneo Clausura y no se pudo subir a los más alto de la Zona A, ni tampoco rendirle tributo a su ex DT Miguel Angel Russo.

A los 11 minutos del segundo período, el Pirata rompió el cero. El árbitro Pablo Dóvalo recurrió al VAR y sancionó penal por un pisotón de Lautaro Di Lollo sobre Lucas Passerini dentro del área y el propio delantero no falló desde los 12 pasos.

Tras cartón, llegó el segundo para Belgrano.

A los 17 minutos, luego de un tiro libre de Lucas Zelarrayán desde el vértice derecho del área, la pelota cayó en el primer palo donde Lucas Passerini la volvió a meter al punto penal y el mediocampista campeón del mundo se la llevó puesta, aumentando la ventaja para el ´Pirata´.

El descuento de Boca llegó a los 21 minutos por intermedio del "Changuito" Zeballos.