A días de ir votar, Emilia Orozco lanzó el sorteo de un viaje para egresados

A pocos días de las elecciones nacionales del domingo 26 de octubre, la candidata a senadora por La Libertad Avanza en Salta, Emilia Orozco, anunció un sorteo dirigido a alumnos de cuarto y quinto año de todas las escuelas secundarias de la provincia.

El premio consiste en un viaje de egresados a Villa Carlos Paz, Córdoba, financiado por Alfredo Olmedo, referente del partido.

Para participar, los estudiantes deben comentar qué se vota en las elecciones y por qué consideran importante cumplir con el deber cívico, indicar los tres últimos números de su DNI y compartir el video del sorteo en Instagram. Quienes lo publiquen en el feed tienen doble chance.

No se especificó la fecha exacta en que se conocerá al ganador, aunque podría realizarse después del 26 de octubre para cumplir con la normativa electoral. El viaje cubrirá traslado, estadía y actividades para entre 20 y 30 estudiantes.