Batalla campal y heridos en plena carrera de caballos en San Carlos

Las carreras de caballos, son una de las actividades que desde algunos municipios de Salta siguen practicando y son parte de la cultura e idiosincrasia del lugar.

En fiestas patronales u otras fechas, esta actividad está presente en distintos puntos del interior pero no siempre se realizan en un clima de paz, como ocurrió en el Club Hípico Santa Isabel de San Carlos, donde durante el fin de semana se registraron incidentes.

Según publica Un Nuevo Día, el domingo alrededor de las 18 horas, un jockey, debió ser trasladado tras caer antes de la largada, aunque recibió el alta médica dos horas después.

Luego, se dio una pelea entre espectadores que dejó como saldo una persona hospitalizada, quien también fue dada de alta y no radicó denuncia, dificultando la identificación del agresor.

Desde la Organización, explicaron que la batalla se habría desatado por un reclamo en la largada de una carrera, eso provocó discusiones entre las partes interesadas, donde una persona inocente terminó lesionado. En tal sentido advirtieron que desde el Club comenzarán a aplicar el derecho de Admisión.