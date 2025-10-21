Terminó la obra de reconstrucción del canal de Av. Hipólito Yrigoyen

Finalmente, quedó terminada la obra de reconstrucción del canal pluvial de avenida Hipólito Yrigoyen a la altura de 20 de junio. Se trata del puente entre Las Bumbunas y la calle Nicolás Medina.

Meses atrás generó el colapso de los taludes, los cuales generaron el hundimiento de la obra que había comenzado en la gestión anterior. Después de esta situación iniciaron los trabajos de limpieza y reconstrucción de los revestimientos.

La obra no sólo conllevó la reconstrucción de los trabajos que habían colapsado, sino también de una pasarela para favorecer el tránsito peatonal en la zona, como así también la recreación y el esparcimiento de los vecinos del lugar.

Ahora hay una plaza con bancos y canteros, e instalación de nuevas luminarias LED que brindarán más seguridad a las personas.