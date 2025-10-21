Debía $800.000 de la tarjeta, no pudo pagar y una jueza lo condenó a pagar una fortuna

Una mujer de Mar del Plata contrajo una deuda de más de 800 mil pesos por no pagar los resúmenes de sus dos tarjetas de crédito, además nunca respondió los reclamos del banco ni la demanda judicial. Es por esto que fue condenada a abonar el total de lo adeudado más todos los intereses acumulados.

La decisión la tomó la jueza Patricia Noemí Juarez, a cargo del Juzgado Ciivil y Comercial 11 de Mar del Plata, quien hizo lugar a la demanda presentada por el Banco Provincia de Buenos Aires.

La sentencia que dió a conocer el portal 0223 da cuenta de que si bien la "incontestación de la demanda" no obliga automáticamente al juez a darle la razón al demandante, en este caso se puede estimar que su silencio "es un reconocimiento de la verdad de los hechos pertinentes y lícitos sostenidos por la actora".

Tras comprobarse la existencia de los contratos y la deuda impaga, la magistrada concluyó que la demanda "debe ser acogida", condenando a la mujer no solo a pagar el capital y los intereses, sino también a hacerse cargo de todos los costos del juicio.

Es que la mujer habia sido informada sobre la demanda, pero nunca respondió.

La sentencia es contundente: la mujer deberá pagar $825.940,28 más los intereses correspondientes en un plazo de diez días una vez que el fallo quede firme.