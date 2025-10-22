Comerciantes piden bajar impuestos para recuperar el consumo

El presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Salta, Gustavo Herrera, analizó la situación del sector y aseguró que, aunque la baja de la inflación trajo algo de alivio, los comercios siguen enfrentando serias dificultades para sostener la rentabilidad.

“Fue positivo que bajara la inflación porque nos permite negociar mejor con proveedores, pero seguimos teniendo los mismos gastos: impuestos, servicios, alquileres. Todo eso nos deja con muy poca competitividad”, explicó en diálogo con Radio Salta.

El referente del sector señaló que el cambio en los hábitos de consumo es evidente: “La gente ya compra únicamente lo que necesita, con lo que puede. Está esperando, como todos, que en algún momento se revierta el panorama económico”.

Herrera remarcó la necesidad de una reforma impositiva profunda. “Hay que pensar que sobre un producto de $100, el 50% son impuestos. Eso nos deja sin margen frente al contrabando y la venta informal”, advirtió.

Finalmente, subrayó: “Si logramos incorporar parte de la economía informal, se podría reducir la presión impositiva y mejorar la formalidad del empleo”.