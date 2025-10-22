Urtubey en el norte provincial: “Fuerza Patria es la única oposición real al ajuste de Milei”

El candidato a senador nacional Juan Manuel Urtubey encabezó una extensa recorrida por el norte de la provincia, visitando Embarcación, Morillo, Tartagal y el Kilómetro 2, acompañado por Emiliano Estrada, candidato a diputado nacional, y por el interventor del Partido Justicialista de Salta, Sergio Berni, en el marco de la recta final de la campaña de Fuerza Patria.

Durante las distintas actividades, Urtubey y Estrada dialogaron con vecinos, referentes sociales y comunidades originarias, llevando el mensaje de que “el 26 de octubre se defiende a Salta votando a Fuerza Patria”, y destacando la necesidad de construir una alternativa nacional que frene el ajuste que impulsa el gobierno de Javier Milei.

“Nosotros no especulamos ni negociamos. Fuerza Patria es la única oposición real al gobierno nacional y a sus aliados locales. Con Emiliano, con Nora y con todos los compañeros de la lista queremos parar el ajuste y defender a los salteños”, afirmó Urtubey en declaraciones a medios locales de Morillo.

Con las comunidades

En su paso por el Kilómetro 2, el exgobernador se reunió con representantes de comunidades originarias y advirtió sobre las consecuencias de la derogación de la ley que impedía los desalojos:

“El gobierno nacional, con el apoyo de quienes responden al gobernador de la provincia, derogó una ley que protegía a las comunidades. Hoy, lamentablemente, ya empezaron a llegar los primeros pedidos de desalojo, como hace más de veinte años”.

En Embarcación, Urtubey recorrió las calles junto a vecinos y comerciantes, construyendo “esperanza y compromiso desde abajo”, mientras que en Tartagal y Morillo participó de encuentros con dirigentes locales y entrevistas radiales, donde volvió a insistir en que “ni Sáenz ni Leavy representan una oposición verdadera, porque ambos son funcionales a Milei”.

Por su parte, Sergio Berni destacó el liderazgo de Urtubey y el carácter federal de Fuerza Patria: “Estamos acá porque creemos que el norte también merece ser protagonista. Juan Manuel expresa un proyecto de país donde la producción, el trabajo y la dignidad vuelvan a estar en el centro”.

Finalmente, Urtubey cerró la jornada con un mensaje a los salteños: "Quedan pocos días. No nos dejemos engañar por falsos opositores. El 26 de octubre hay que votar a Fuerza Patria, la única fuerza nacional presente de Ushuaia a La Quiaca que puede ponerle un límite al ajuste de Milei y devolverle la voz al interior”.