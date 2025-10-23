Turismo en Salta: "Necesitamos reglas claras para poder invertir y mantener el empleo"

A pocos días de las elecciones, el presidente de la Cámara de Turismo de Salta, Facundo Assaf, advirtió que el sector necesita previsibilidad y condiciones estables para sostener la actividad y planificar la próxima temporada.

“Después de las elecciones necesitamos un escenario de mayor previsibilidad. Ojalá la política lo entienda, porque este proceso fue muy difícil para la economía”, manifestó en diálogo con El Tribuno.

Assaf explicó que la falta de estabilidad afectó directamente al turismo local. “El sector necesita reglas claras para poder invertir y mantener el empleo. También hacen falta reformas impositivas y laborales que alivien la carga de las empresas”, indicó.

Además, resaltó que la actividad depende en gran parte del turismo nacional. “El 70% del mercado turístico en Salta se compone de visitantes del país.

"Si el consumo interno no mejora, el turismo tampoco puede despegar”

Finalmente, sostuvo que el contexto actual exige medidas concretas. “Hay que generar políticas que incentiven el consumo, porque sin consumo no hay movimiento económico, y eso impacta directamente en destinos como Salta”, concluyó.