Villa Las Rosas se equipará con tecnología para detectar droga

La condena a una banda narco-criminal que operaba desde el interior de la cárcel de Villa Las Rosas impulsó al Servicio Penitenciario a reforzar sus medidas de seguridad con tecnología de punta, pues se equipará a la Unidad Carcelaria N° 1 con escáneres de rayos X y sistemas de inhibición de señales para intensificar la detección e incautación de drogas y otros elementos prohibidos.

Al respecto el Director del Servicio Penitenciario, Enrique Torres, destacó que la actual gestión ya ha incrementado las acciones de control. “Desde esta gestión se han incrementado todos los procedimientos y requisas en todas las dependencias carcelarias, esto con el fin de evitar o lograr la detección e incautación de cualquier elemento que pudiera ocasionar algún tipo de daño físico o psíquico a las personas, como también sustancias que puedan atentar contra las personas privadas de la libertad”, explicó Torres a El Once TV.

Este incremento en la fiscalización ya arrojó resultados, incluso en la Unidad N° 1. Torres detalló un reciente allanamiento coordinado: “En el día de la fecha se efectuó un procedimiento, en forma coordinada, con la Policía de la Provincia, exclusivamente con la Dirección de Drogas Peligrosas, donde se hizo un allanamiento con resultado positivo”. El director aclaró que, en ese operativo puntual, “no hay efectivos involucrados dentro del Sistema Penitenciario”.

La principal novedad será la incorporación de equipos especializados. Torres confirmó que, a través de gestiones del Ministerio de Seguridad, se proveerá el primer equipo de control de avanzada: “Se va a proveer de un escáner de rayos X, para hacer controles más específicos y profundos, en el personal penitenciario, visitantes y todos los que tengan que entrar a algún sector penal”. La implementación comenzará en la cárcel más poblada: “Empezaremos con la Unidad Carcelaria 1, al ser donde hay mayor cantidad de internos”.

Adicionalmente, el Servicio Penitenciario buscará anular las comunicaciones no autorizadas dentro del establecimiento, algo crucial para desbaratar organizaciones criminales internas. Torres indicó que “También se va a proveer de un sistema de inhibición de señales, para obstruir todo tipo de utilización de señales en algunos sectores del establecimiento, lo que se va a replicar de modo paulatino en el resto de las dependencias”.