Desarticulan otra banda que vendía drogas en la cárcel de V° Las Rosas, hay varios detenidos

Desde la madrugada de este martes, efectivos de Investigaciones, Infantería y Drogas Peligrosas realizaron procedimientos simultáneos en B° 20 de Febrero, que dejaron 6 detenidos (3 hombres y 3 mujeres) y armas secuestradas, entre otros elementos.

Según confirmaron fuentes oficiales, la organización coordinaba la venta de pasta base desde el interior del penal de V° Las Rosas, donde también se realizaron allanamientos en 4 pabellones.

La investigación, que llevaba varios meses, busca desarticular una red de microtráfico con conexiones dentro y fuera de la cárcel, publicó QPS.

El Pasaje Río Bermejo al 1100 fue uno de los principales puntos intervenidos pero también se vio el trabajo de las fuerzas en calle 12 de octubre al 1300, a metros del pasaje Saravia en lo que es el B° 20 de Febrero.

Multivisión reportó que la causa habría iniciado por denuncias anónimas web.